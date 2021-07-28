Euro
10.13
Dolar
8.56
BIST 100
1,359.55
Altın
1,798.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmayan 62 Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 28.07.2021
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda savaş hukukunu ihlal ederek "açıkça savaş suçu işlediğini" belirtti.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli aileleri tüm fertleriyle yok ettiği kaydedildi.

İsrail'in üç hava saldırısının HRW tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, 62 Filistinlinin yakınında herhangi bir askeri hedef bulunmadığı halde öldürüldüğü vurgulandı.

HRW Kriz ve Çatışma Eş Direktörü Gerry Simpson, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Yakınında belirgin herhangi bir askeri hedefin bulunmadığı bölgelere mayıs ayında saldırılar düzenleyen İsrail, Gazze'de aileleri tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

Simpson, İsrail'in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması konusuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrailli yetkililerin savaş suçlarının araştırılması konusunda süregelen isteksizliğinin yanı sıra Filistinli güçlerin İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik roket atışları, UCM soruşturmasının önemini göstermektedir."

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de sağlık yetkilileri Kovid-19'la mücadelede 'iç mekanlarda maske kullanımı' tavsiyesine geri döndü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi

Benzer haberler

İsrail askerleri Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de savaş suçu işledi

İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki

İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus’u görüşmek üzere Fransa’ya gidiyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz casus yazılım Pegasus’u görüşmek üzere Fransa’ya gidiyor
İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı