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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE'deki en az 3 hapishaneye Kovid-19 sıçradı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en az 3 hapishanede yeni tip koronavirüs vakası görüldüğünü belirterek, yetkililere acilen önlem alma çağrısında bulundu.

İdiris Okuduci   | 10.06.2020
İnsan Hakları İzleme Örgütü: BAE'deki en az 3 hapishaneye Kovid-19 sıçradı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abu Dabi yakınlarındaki El Vesba ile Dubai'deki El Avir ve Barşa hapishanelerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarına dayandırılan bilgilere göre, söz konusu 3 cezaevindeki bazı kişilerde Kovid-19 semptomlarına rastlandığı veya test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi. 

Tutuklu ve hükümlülerin bazılarının kronik sağlık sorunlarının olduğuna ve cezaevi yönetiminin gerekli sağlık hizmetlerini sunmadığına işaret edilen açıklamada, koğuşların kalabalık olması ve yetersiz hijyen koşulları nedeniyle sosyal mesafeye ve temizlik önlemlerine uymanın zorlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, cezaevi yönetiminin tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumu ile alınan önlemler hakkında ailelerine gerekli bilgileri vermediği aktarıldı.

"Salgın mahkumların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor"

Açıklamada ifadelerine yer verilen HRW Orta Doğu Direktörü Michael Page, "Kalabalık, sağlıksız koşullar ve tıbbi hizmetlerin sunulmaması BAE'deki hapishanelerde görülen yeni bir durum değil. Ancak devam eden salgın, mahkumların hayatını ayrıca ciddi bir şekilde tehdit ediyor." dedi.

BAE'li yetkilileri konuyla ilgili acilen önlem almaya çağıran Page, ayrıca mahkum yakınlarının endişesini gidermek için cezaevlerinde bağımsız ve uluslararası gözlem kurumlarının inceleme yapmasına izin verilmesini istedi.

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 283'e yükseldi. Bakanlık, toplam vaka sayısının ise 528 artarak 39 bin 904'e yükseldiğini açıklamıştı.

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