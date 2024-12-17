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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İnsan hakları dernekleri, Fransız asıllı İsrailli askerden şikayetçi oldu

Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Filistin'e destek veren 3 dernek, Fransız asıllı İsrailli bir asker hakkında Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesine başvurdu.

Esra Taşkın  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İnsan hakları dernekleri, Fransız asıllı İsrailli askerden şikayetçi oldu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, FIDH ile Filistin'i destekleyen derneklerden Al-Haq, Mizan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi, Fransız asıllı İsrailli bir asker hakkında, Gazze'de sivillere karşı soykırım, işkence ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesinin insan hakları suçlarıyla ilgili birimine şikayet dilekçesi sundu.

"Fransız vatandaşlarının yurt dışındaki suçlarına Fransız yargısı bakar"

Dernekler, 19 Mart'ta, sosyal medya platformu X'te paylaşılan ve bir Filistinliye hakaret edilen görüntülerin sahibinin Fransız asıllı bir İsrailli asker olduğunu tespit etti.

AA muhabirinin 21 Mart'ta, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsu Christophe Lemoine'a, Fransa ve İsrail çifte vatandaşı olan askerin, gözleri bağlı bir Filistinliye hakaret ettiği anlara ait olan sosyal medyadaki görüntüleri hatırlatmıştı. Sözcü Lemoine, bu görüntüleri "şoke edici ve iğrenç" bulduğunu kaydederek Fransız vatandaşlığına sahip kişilerce yabancı ülkelerde işlenen suçları ele almakla yetkili makamın Fransız yargısı olduğunu belirtmişti.

Martta sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyondan gözü kapalı kişileri indirerek başka araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan söz konusu grup, kamyondan indirilirken Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.

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