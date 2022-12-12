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Dünya

İngiltere'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti

İngiltere genelinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Zuhal Demirci   | 12.12.2022
İngiltere'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti Fotoğraf: Dinendra Haria - AA

İngiltere

Ülkede 2013'ten bu yana görülen en yoğun kar yağışı, başkent Londra'da ulaşımda ciddi zorluklara yol açtı ve çoğu metro hattında gecikmeler veya kısmi iptaller meydana geldi.

Başkentteki M25 ve M11 otobanları da yoğun kara teslim oldu ve bazı araç sürücüleri 8 saatten fazla yollarda mahsur kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle başkentteki pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.

Ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında da 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Uçuşları ertelenen çok sayıda yolcu havaalanlarında mahsur kaldı.

Bazı bölgelerde okullar tatil edildi

İskoçya'da ise dün gece hava sıcaklığı -15 dereceye kadar indi. Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

Öte yandan, Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Soğuk hava ve karın ülke genelinde hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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