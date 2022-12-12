Dolar
18.65
Euro
19.68
Altın
1,789.65
ETH/USDT
1,249.30
BTC/USDT
17,015.00
BIST 100
5,215.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'ya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya silah yardımı yapılması gibi savunma ve güvenlik konularında kullanılan fonu 2 milyar avro artırma kararı aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.12.2022
AB, Ukrayna'ya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de bugün yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında alınan karar gereği Avrupa Barış Fonunun 6 milyar avroluk bütçesi 2023 için 2 milyar avro artırıldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, fonun azami bütçesinin daha sonra da 2027'ye kadar 5,5 milyar avro artırılabileceği bildirildi.

Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarında devreye sokulan fon, ayrıca Mozambik, Moldova, Gürcistan, Mali, Somali, Nijer, Bosna Hersek, Lübnan ve Moritanya gibi ülkelerdeki AB'nin askeri misyonları ve savunma desteğinde de kullanılıyor.

Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor. Fon, Ukrayna'ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022'de yüzde 86'sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı
18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı

Benzer haberler

AB, Ukrayna'ya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor

AB, Ukrayna'ya silah yardımı için kullanılan fonu artırıyor

AB'den Türkiye'ye sınır yönetimi için 220 milyon avro destek

AB, gelecek kış 30 milyar metreküp gaz açığıyla karşılaşabilir

Ukrayna'da gönüllüler, evleri yıkılanlara yardım ediyor

Ukrayna'da gönüllüler, evleri yıkılanlara yardım ediyor
Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak

Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak
AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki

AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet