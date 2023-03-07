Dolar
18.92
Euro
20.05
Altın
1,817.49
ETH/USDT
1,564.60
BTC/USDT
22,339.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere’de perakende sektörüne ilişkin endişe artıyor

İngiltere’de perakende satışların bu yılın şubat ayında yüzde 5,2 artış kaydetmesine rağmen harcamalardaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
İngiltere’de perakende sektörüne ilişkin endişe artıyor

Londra

İngiliz Perakende Konsorsiyumu’nun (BCR) verilerine göre, ülkede bu yılın şubat ayında perakende satışların geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 arttığı, fakat artış görünümünün büyük oranda son aylarda yüksek seyreden enflasyon oranından kaynaklandığı kaydedildi.

BCR açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen BCR Üst Yöneticisi Helen Dickinson, “Tüketicilerin büyük çoğunluğu nisan ayında enerji faturalarındaki üst limitin ve vergilerin artırılması konusunda endişeli.” İfadesini kullandı.

Ülkenin önde gelen banklarından Barclays’in 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, tüketicilerin üçte ikisinden fazlası harcamalarını azaltmanın yollarını arıyor.

Yine aynı ankete katılanların yaklaşık yarısı lüks tüketim ürünlerine yönelik harcamalarından kısarken, yaklaşık yarısı artık tercihlerini indirimli perakende zincirlerin veya kampanyalı ürünlerden yana kullanıyor.

İngiltere’de yaklaşık bir aydır ülke çağındaki perakende zincirlerinde meyve, sebze ve yumurta gibi ürünlerde devam eden tedarik sıkıntısı ise devam ediyor.

KMPG Perakende Birimi Başkanı Paul Martin konuya ilişkin olarak, “Tüketiciler, normal şartlarda satışlarda öncü unsur olan ayakkabı ve aksesuar gibi ürünlerde ve zaruri olmayan ürünlerde harcama yapmaktan kaçınıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede enflasyon bu yılın ocak ayında yüzde 10,1 artış kaydetmişti.

İngiltere’de geçen yılın ekim ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
İstanbul'da kuaförlerden kadın depremzedeler için özel yardım etkinliği
Bakan Kurum: 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Benzer haberler

İngiltere düzensiz göçmenleri adli inceleme olmaksızın sınır dışı etmeyi planlanıyor

İngiltere düzensiz göçmenleri adli inceleme olmaksızın sınır dışı etmeyi planlanıyor

İngiltere’de perakende sektörüne ilişkin endişe artıyor

İngiltere İçişleri Bakanı: Seçimi kazanmak için göçmen teknelerini durdurmamız gerekiyor

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti
Fransa'da dar gelirli hanelere "gıda çeki" dağıtılacak

Fransa'da dar gelirli hanelere "gıda çeki" dağıtılacak
İngiltere'den gelerek memleketi Elbistan'da depremin yaralarını sarmaya çalışıyor

İngiltere'den gelerek memleketi Elbistan'da depremin yaralarını sarmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet