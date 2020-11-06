Euro
10.15
Dolar
8.54
BIST 100
1,191.96
Altın
1,953.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 355 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bilal Acar   | 06.11.2020
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 23 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 48 bin 475'e ulaştı.

Bir günde 344 bin 45 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 32 milyon 970 bin 188 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 bin 999 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1181'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

İkinci ulusal karantina kararı

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; halk yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

Fitch: Avrupa’daki çift dipli resesyon küresel toparlanma üzerinde baskı oluşturuyor

İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de karantina protestosuna polis müdahale etti

İngiltere'de karantina protestosuna polis müdahale etti
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
İngiltere'de karantina uygulaması başladı

İngiltere'de karantina uygulaması başladı