Euro
10.15
Dolar
8.54
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hüfingen beldesinde bir camiye posta yoluyla İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi.

Mesut Zeyrek   | 06.11.2020
Almanya'da camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi’ne posta yoluyla gönderilen mektupta "İslam ne Almanya'ya aittir ne de Avrupa'ya" ve "İslamı ve İslamcıları Almanya‘da yok edeceğiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

DİTİB Mescid-i Aksa Camisi Dernek Başkanı Hakan Taşdemir, 1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan bir cami derneği olarak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Taşdemir, "Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hüfingen’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Villingen Schwenningen‘den pul yapıştırılıp posta yoluyla gönderilen mektubun emniyet teşkilatına bildirildiğini ifade eden Taşdemir, polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya'da camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da camiye İslamafobik içerikli tehdit mektubu gönderildi