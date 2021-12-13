Dolar
14.23
Euro
16.04
Altın
1,785.91
ETH/USDT
3,975.00
BTC/USDT
48,410.00
BIST 100
2,112.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 13.12.2021
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti Fotoğraf: Kate Green/AA

İngiltere

Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması." ​​​​​​​

Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

Ülkede dün 1239 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıkmıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı
Kovid-19'da 3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor
Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor
Tekirdağ'da 80 kişi TURKOVAC aşı çalışmasına katıldı

Benzer haberler

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

Avusturya’da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı

Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor

Rusya'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları artıyor
İngiltere'de görevdeki en kötü dönemini yaşayan Johnson'ı daha kötü günler bekliyor

İngiltere'de görevdeki en kötü dönemini yaşayan Johnson'ı daha kötü günler bekliyor
İngiltere'de tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

İngiltere'de tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek