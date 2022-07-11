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Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakan 5 Eylül'de belli olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanının 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.

Zuhal Demirci   | 11.07.2022
İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakan 5 Eylül'de belli olacak

Londra

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, Johnson'ın istifasının ardından yeni liderlik sürecine ilişkin takvimi ve kuralları açıkladı.

Liderlik yarışında adaylık başvurusunun yarın başlayıp aynı gün sona ereceğini söyleyen Brady, çarşamba günü parti içerisindeki ilk oylamanın yapılacağı ve perşembe günü ikinci oylamanın olacağını belirtti.

Brady, her adayın ilk tur oylamaya katılabilmesi için en az 20 milletvekilinin oyunu alması gerektiğini aktararak ilk oylamadan geçen adayların ikinci turda en az 30 oya ulaşması gerektiğini ifade etti.

Parti içerisinde 2 aday kalana kadar sürecek oylama sürecinin art arda ve mümkün olduğunca çabuk yapılacağını kaydeden Brady, bunun 18 Temmuz Pazartesi'ye kadar gerçekleşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Brady, "Bunu nispeten hızlı bir şekilde yapacağımızı umuyorum. Bu hafta ilk iki oylamayı yapacağız." ifadesini kullandı.

Graham Brady, liderlik yarışı sonucunun 5 Eylül'de sonuçlanmış olması gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifası sonrası ilk kez açıklama yapan Başbakan Johnson, yerine geçecek bir adaya destek sunarak "kimsenin şansına zarar vermek istemeyeceğini" belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un da liderlik yarışına katılacağını ilan etmesinin ardından şu ana kadar 11 aday, parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğu için yarışacağını bildirdi.

Yeni parti liderinin seçim süreci

Öncelikle partideki milletvekillerinin desteğini alması gereken adaylar, ilk olarak partinin Avam Kamarası grubunda oylanacak.

İki aday kalana kadar devam edecek seçim turlarının ardından 200 bine yakın parti üyesi, bu kez posta yoluyla son 2 isim arasından yeni lideri seçecek.

Liderliği kazanan isim, ülkenin başbakanı da olacak ve Başbakanlık Konutu "10 Numara"nın yeni sakini ilan edilecek.

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