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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 21.07.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor

İstanbul

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

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