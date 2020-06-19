Euro
7.67
Dolar
6.84
BIST 100
113,711.40
Altın
1,742.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 461'e yükseldi.

Bilal Acar   | 19.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

Manchester


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 461'e çıktı. 

Vaka sayısı ise 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştı. Son 24 saatte 169 bin 600 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 433 bin 114 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı
İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı
Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi