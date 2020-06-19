Euro
7.67
Dolar
6.84
BIST 100
113,682.60
Altın
1,742.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katılıyor.
logo
Dünya

Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

ABD Başkanı Trump, yarın seçim mitingi düzenleyeceği Oklahoma'da gösteri yapmak isteyen protestoculara, "New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." sözleriyle gözdağı verdi.

Dildar Baykan   | 19.06.2020
Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikten sonra yarın ilk mitingini yapacağı Oklahoma'nın Tulsa kentinde büyük çaplı protestolar düzenleneceği haberlerinin ardından, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. 

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Trump mitinge ilişkin, "Tulsa'da çoktan büyük kalabalıklar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Seçim kampanyam hala başlamadı. Yarın gece Oklahoma'da başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tulsa'da sokağa çıkma yasağı

Öte yandan, Tulsa'daki Trump'ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestoların ve muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kentin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı G.T. Buynum, Tulsa'da bu gece ve yarın gece 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Trump'ın üç buçuk ay aradan sonraki ilk seçim mitingi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Haziran'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.

Ancak Trump 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, mitingin, 1865'te ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek siyahi Amerikalıların talebi doğrultusunda miting tarihini 20 Haziran'a aldıklarını duyurmuştu.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı
İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı
Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

Trump çocuk göçmenlere dair programı durdurmak için Yüksek Mahkemeye yeniden başvuracak

Trump: Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz

Facebook Trump'ın seçim kampanyası paylaşımlarını nefret yasası ihlali gerekçesiyle kaldırdı

Facebook Trump'ın seçim kampanyası paylaşımlarını nefret yasası ihlali gerekçesiyle kaldırdı
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel
ABD'nin yapısal sorunu ırkçılık ve sosyoekonomik adaletsizlik

ABD'nin yapısal sorunu ırkçılık ve sosyoekonomik adaletsizlik