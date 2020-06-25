Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,233.90
Altın
1,763.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 149 artarak 42 bin 230'a yükseldi.

Hasan Esen   | 25.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.

Vaka sayısı ise 1118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 330 olarak güncellendi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 124 bin 308'e yükseldi
İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı
İşitme engellilere özel üretilen 'şeffaf maske' sahiplerine ulaştırıldı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 124 bin 308'e yükseldi

Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek
İşitme engellilere özel üretilen 'şeffaf maske' sahiplerine ulaştırıldı

İşitme engellilere özel üretilen 'şeffaf maske' sahiplerine ulaştırıldı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini aştı