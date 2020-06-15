Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 41 bin 736'ya yükseldi.

Bilal Acar   | 15.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya çıktı

Manchester


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 736'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1056 artarak 296 bin 857'ye ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 163 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 866 bin 481 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda Kovid-19 paniği
Araştırma: D614G mutasyonu, Kovid-19'un daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabilir
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi
İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya çıktı

İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü
İngiltere’de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye yükseldi

İngiltere’de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 662'ye yükseldi
Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı

Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı