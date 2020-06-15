Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Müslümanlardan 'polis reformu' çağrısı

ABD'li Müslümanlar, polis şiddetine kurban giden siyahi Müslüman Amerikalıların anısına ülkedeki polis teşkilatlarında reform yapılması çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 15.06.2020
ABD'li Müslümanlardan 'polis reformu' çağrısı

Washington DC

ABD'deki 90'dan fazla Müslüman insan hakları, toplum ve inanç kuruluşu, yayımladıkları ortak bildirge ile ülkedeki "polis reformu" çağrılarına destek verdi.

Siyahi Müslümanların uzun süredir ülkede polis şiddetine kurban gittiğinin anımsatıldığı bildirgede, "Amerikalı Müslümanlar olarak, farklılıklarımızı, gücümüzü ve direncimizi polis reformu talebi için kullanacağız, çünkü siyahilerin hayatı da değerlidir." ifadesine yer verildi.

Bildirgede, polisin gözaltı esnasında boyna baskı yapılması gibi vücuda kan ya da oksijen akışını engelleyen müdahalelerinin yasaklanması, savcıların güvenlik güçlerine yaptıklarının hesaplarını sormasının kolaylaştırılması ve polis fonlarının toplum sağlığı, eğitim, istihdam ve barınma gibi alanlara aktarılması talep edildi.

Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda Kovid-19 paniği
Araştırma: D614G mutasyonu, Kovid-19'un daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabilir
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 371'e yükseldi
İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

Benzer haberler

ABD'li Müslümanlardan 'polis reformu' çağrısı

ABD'li Müslümanlardan 'polis reformu' çağrısı

Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 118 bine yaklaştı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
Suriye ekonomisi çökerken Esed rejimi yeni açmazlara sürükleniyor

Suriye ekonomisi çökerken Esed rejimi yeni açmazlara sürükleniyor
İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü