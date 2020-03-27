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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a ulaştı.

Hasan Esen   | 27.03.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

Greater London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. 

Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti. 

Geri adım atmıştı 

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

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