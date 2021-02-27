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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 122 bin 705'e yükseldi.

Bilal Acar   | 27.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti

London, City of

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 434 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 170 bin 519'a çıktı.

Son 24 saatte 290 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 122 bin 705'e yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 19 milyon 682 bin 48'e ulaştı, bunlardan 768 bin 810'una ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 14 bin 808 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1971'i yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.



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