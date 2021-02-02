Euro
8.64
Dolar
7.19
BIST 100
1,511.43
Altın
1,836.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

İngiltere'de 16 bin 840 yeni vaka tespit edildi, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı.

Bilal Acar   | 02.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 840 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı.

Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü
Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı
Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı
Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir

Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir
Getir, Londra'da 'bölgesel' büyümeye odaklandı

Getir, Londra'da 'bölgesel' büyümeye odaklandı