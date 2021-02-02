İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.
Roma
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu.
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 660 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son bir günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 499 artışla 89 bin 344'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 976 artarak 2 milyon 43 bin 499'a yükseldi.
Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.