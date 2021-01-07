İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1162 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 1162 kişi hayatını kaybetti.
Londra
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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 52 bin 618 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a yükseldi.
Son 24 saatte 1162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıktı.
Bir günde 557 bin 441 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 55 milyon 378 bin 721 oldu.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 bin 370 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 821'i yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.
Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.