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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 602'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 09.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 602'ye çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarken, toplam sayı 287 bin 621 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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