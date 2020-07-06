Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,782.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi.

Hasan Esen   | 06.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 20 kişiyi yaptırım listesine aldı

İngiltere Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 20 kişiyi yaptırım listesine aldı
EGM'den 'koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' açıklaması

EGM'den 'koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' açıklaması
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak