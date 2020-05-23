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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 282 artışla 36 bin 675'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 23.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 282 artışla 36 bin 675'e çıktı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın günlük basın toplantısında açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden 282 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 36 bin 675 oldu.

Vaka sayısı 2 bin 959 artarak 257 bin 154'e çıktı.

Bir günde yapılan test sayısı 116 bin 585 olurken toplam test sayısı 3 milyon 348 bin 507'ye ulaştı.

Johnson'ın danışmanına istifa çağrısı

Muhalefet partileri, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cummings'in davranışının yasal çerçeve içinde kaldığı ve makul olduğu bildirildi.

Mart ayı sonunda Kovid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra’yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının geçen hafta sona eren ilk aşamasında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evden çıkmaması, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat yapmaları ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

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