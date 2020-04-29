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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

İlyas Tayfun Salcı   | 29.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.

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