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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 738'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

Hasan Esen   | 23.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 738'e yükseldi

Londra
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