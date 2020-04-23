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Dünya

AB, İsrail'e 'ilhak' uyarısını yineledi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Birliğin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Şerife Çetin   | 23.04.2020
AB, İsrail'e 'ilhak' uyarısını yineledi

Brüksel

İsrail'de hükümet kurulmasına yönelik varılan siyasi anlaşmayı vesile olarak kullanarak yazılı açıklama yapan Borrell, İsrail'i yerleşim yerleri politikası konusunda uyardı.

Borrell, AB'nin İsrail'le özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

AB'nin yerleşim yerlerine ilişkin tutumunun değişmediğinin altını çizen Borrell, "AB'nin, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumu nettir ve değişmemiştir. AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İsrail'in Batı Şeria'da egemenliğini kabul etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, İsrail'in her türlü ilhak girişiminin uluslararası hukuku ihlal edeceğine dikkati çekerek, "AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek ve gerekli adımları atacak." mesajını verdi.

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