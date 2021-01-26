İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.
Londra
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi.
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İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.
Son 24 saatte 1631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor.
Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.