Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

Hasan Esen   | 10.04.2020
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi
Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi

Benzer haberler

ABD Enerji Bakanı Brouillette: Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir

ABD Enerji Bakanı Brouillette: Petrol üretimimiz günlük 2-3 milyon varil düşebilir

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 980 kişi yaşamını yitirdi

Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı

Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi

Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
CANLI: Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 98 oldu

CANLI: Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 98 oldu