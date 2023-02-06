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Dünya

İngiltere'de hemşireler 2 gün sürecek grev başlattı

İngiltere'de 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 73 sağlık kuruluşunda 2 gün sürecek greve gitti.

Behlül Çetinkaya   | 06.02.2023
İngiltere'de hemşireler 2 gün sürecek grev başlattı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

RCN'den yapılan açıklamaya göre, hükümetle yapılan görüşmelerde anlaşma çıkmaması üzerine ülke genelinde 12'şer saat sürecek 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Londra'daki farklı sağlık kuruluşlarının önünde toplanan hemşireler, çalışan sayısının artırılması, enflasyon üzerinde zam yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirmesi yönünde sloganlar attı.

Yerel saatle 07.30'da iş bırakan hemşireler ve Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları taleplerini dile getiren pankartlarla İngiltere Parlamentosu karşısındaki St. Thomas Hastanesi önünde de grev standı kurdu.

AA muhabirine değerlendirmede bulanan çocuk yoğun bakım hemşiresi Matt Smith, 18-19 Ocak'taki grevden bu yana görüşmelerde bir mesafe kaydedilemediğini belirterek "Hükümetin bizimle daha iyi maaş, çalışan sayısı ve daha iyi çalışma şartları için görüşmesini istiyoruz. NHS'de günlük olarak hastalarla ilgilenmeyi etkileyecek ölçüde büyük bir çalışan eksiği var." dedi.

Hükümetin önerdiği yüzde 4'lük zammın yeterli olmadığını kaydeden Smith, enflasyonun altında kalan bu artışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek "İstediğimizi alana kadar grev yapmaya hazırız. Tabii ki işimizin başında olmak istiyoruz, hastalarımızla ilgilenmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hükümet insanların sağlığıyla oynuyor"

St. Thomas Hastanesinde Başhemşire olarak görev yapan Kafeelat Adekunle de "Duyulmak ve görülmek için grevdeyiz." diyerek hükümetin hemşirelerin taleplerini dinlemesi gerektiğini söyledi.

Hemşirelerin taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade eden Adekunle, "Yüzde 19 zam talep ediyoruz. Görüşmelerle ortak bir yolda buluşabiliriz." diye konuştu.

Aralık ve ocak ayındaki grevlerden sonra istenen gelişmelerin yaşanmadığını belirten Adekunle, "Hükümet insanların sağlığıyla oynuyor. Hastalarımız önceliğimizdir ve onlarla ilgilenmek istiyoruz ama hükümet bizi bundan alıkoyuyor." ifadelerini kullandı.

Adekunle, daha fazla hemşire talebinin sadece sağlık çalışanlarının değil aynı zamanda hastaların talebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Galler'deki grev artış teklifiyle iptal edildi

RCN, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti. Ancak Galler hükümetinin yaptığı artış teklifini değerlendiren sendika, Galler'deki grevi şimdilik iptal ettiğini duyurdu.

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 18 Ocak'ta iki günlük greve gitmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

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