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Dünya

İngiltere'de dün hastane önündeki patlamanın 'terör olayı' olduğu açıklandı

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün bir hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamanın "terör olayı" olduğu bildirildi.

Zuhal Demirci   | 15.11.2021
İngiltere'de dün hastane önündeki patlamanın 'terör olayı' olduğu açıklandı

İngiltere

Kuzeybatı Terörizmle Mücadele Polisinden Emniyet Müdür Yardımcısı Russ Jackson, Liverpool'da düzenlenen basın toplantısında, olaya ilişkin soruşturmanın hızla devam ettiğini belirterek patlamanın "terör olayı" ilan edildiğini bildirdi.

Taksinin hastaneye yaklaştığı esnada patlamanın meydana geldiğini aktaran Jackson, yolcu tarafından araca bir patlayıcının getirildiğini ve daha sonra araçta meydana gelen patlama sonucu bu kişinin öldüğünü kaydetti.

Gözaltına alınan 3 kişinin bugün sorguya çekileceğini aktaran Jackson, Sefton Park'taki bir adreste "önemli eşyaların" bulunduğunu belirtti.

Jackson, olayın motivasyonunun ne olduğunun ise henüz bilinmediğini ifade etti.

Öte yandan patlamayla ilgili 20 yaşındaki dördüncü bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Taksi şoförü taburcu edildi

Merseyside Polisi Emniyet Müdürü Serena Kennedy de Merseyside bölgesine yönelik "belirli bir tehdit olmadığını" ancak devriyelerin artırıldığını dile getirdi.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson da ismi "David Perry" olan taksi şoförünün patlamadan önce kapıları kilitlediğine işaret ederek "Taksi şoförü kahramanca çabasıyla hastanede kesinlikle korkunç bir felakete yol açabilecek şeyi başka yöne çevirmeyi başardı. Ona ve acil servisimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan taksi şoförünün taburcu edildiği bildirildi.

"Taksi şoförü inanılmaz bir akıl ve cesaretle davranmış gibi görünüyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'nın doğusundaki bir tıp merkezinde yaptığı konuşmada, patlamaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu devam eden bir soruşturma, bu yüzden ayrıntılar veya tam olarak ne tür bir olay olduğu, ne tür bir suç olabileceği konusunda yorum yapamam. Ancak söz konusu taksi şoförü, inanılmaz bir akıl ve cesaretle davranmış gibi görünüyor. Bunun devam eden bir soruşturma olduğunu söylemeliyim. Bundan daha fazlasını söylemek için erken olduğunu düşünüyorum."

Olay

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta patlama meydana gelmişti.

Patlamada, araçtaki bir kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin ise tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Merseyside Polisinden bir sözcü de olayın halihazırda "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etmişti.

Kuzeybatı Terörizmle Mücadele Polisi, daha sonra yaptığı açıklamada, patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizmle Mücadele Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirmişti.

Olaya ilişkin görüntülerde, otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görülmüştü.

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