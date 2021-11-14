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Dünya

İngiltere'de hastane önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İngiltere'nin Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zuhal Demirci   | 14.11.2021
İngiltere'de hastane önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İngiltere

Merseyside polisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital yakınındaki bir araçta patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Merseyside polisinden bir sözcü de olayın "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Liverpool Woman's Hospitalda meydana gelen korkunç olay hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini belirterek, "Polisimiz ve acil servislerimiz ne olduğunu belirlemek için çok çalışıyor." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin görüntülerde otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.


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