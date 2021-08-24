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Dünya

İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi

İngiltere’de çevreci grup "Extinction Rebellion"ın gösterisine polis müdahale etti.

Zuhal Demirci   | 24.08.2021
İngiltere'de çevreci grubun eylemine polis müdahalesi

Londra

Başkent Londra'da Cambridge Circus Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici ellerinde "İklim krizine hayır", "Sistem değişiyor, iklim krizi değişmiyor", "Yaşam için isyan" yazılı pankartlar taşıyarak dans etti.

Ana yolda oturma eylemi yapan çok sayıda gösterici ise trafik akışını durdurdu.

Ellerini yapıştırıcıyla asfalta yapıştırarak oturan bazı göstericileri ikaz eden polis memurları, uyarılarını dikkate almayan göstericilere daha sonra müdahalede bulundu.

24.08.2021

İngiltere’de “Extinction Rebellion” adlı çevreci grubun protesto gösterisine polis müdahale etti.

Her yaş grubundan çok sayıda eylemci gösteri sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

Dün başlayan ve iki hafta boyunca eylemlerine devam edecek olan çevreci grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde de yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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