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Dünya

İngiltere'de bazı süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama getirildi

İngiltere'de bazı süpermarketler, çiftliklerde artan maliyetler ve kuş gribinin neden olduğu tedarik sorunları nedeniyle müşterilerin satın alabileceği kutu yumurta sayısına sınırlama getirdi.

Zuhal Demirci   | 17.11.2022
İngiltere'de bazı süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama getirildi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Ülkede yumurta çiftliklerinde artan maliyetler ve kuş gribi salgını, iki büyük süpermarket Asda ve Lidl'ın müşterilerine 2 veya 3 kutu yumurta satışı sınırlaması getirmesine neden oldu.

Diğer süpermarketler ise henüz sınırlama getirmedi. Ancak büyük süpermarketlerden Waitrose, yaptığı açıklamada, müşteri talebini izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Bazı süpermarketler ise ithal yumurta tedarik etme yoluna başvurdu.

Sosyal medya kullanıcıları da hesaplarından, süpermarketlerdeki boş yumurta raflarını paylaştı.

Ülkede hayvan yemi ve ısınma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı çiftçiler sektörü bıraktı veya üretimi durdurdu.

Yıllık enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de, yumurta fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 42 artış yapıldı.

Ülkede çiftçiler de artan maliyetler ve kuş gribi salgını nedeniyle Noel'e kadar yumurtaların bitebileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, İngiltere, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınının pençesinde ve bunun yayılmasını azaltmak için tüm kümes hayvanları kapalı alanda tutuluyor.

İngiltere Başveteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı "kuş gribinden korumanın en iyi yolu" olduğunu belirtmişti.

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