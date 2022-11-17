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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ziraat Odasını ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

İran: İsrail ve bazı Batılı yetkililer ülkede iç savaş çıkarmayı planlıyor

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ölümlerin yaşandığı gösteriler ikinci ayını geride bıraktı.

Ahmet Dursun   | 17.11.2022
İran: İsrail ve bazı Batılı yetkililer ülkede iç savaş çıkarmayı planlıyor

Ankara

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve ölümlerin yaşandığı gösteriler ikinci ayını geride bırakırken Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İsrail ve bazı Batılı yetkililerin ülkede iç savaş çıkarmayı planladığını ancak İran'ın Libya ve Sudan olmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran'da iç savaş, yıkım ve parçalama planları yapan güvenlik servisleri, sahte İsrail rejimi ve bazı Batılı siyasetçiler, İran'ın Libya ve Sudan olmadığını bilmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, "düşmanların İran'ın bütünlüğünü ve kimliğini hedef aldığını ancak halkın basiretinin düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

İran yönetimi, iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

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