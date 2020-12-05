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Dünya

İngiltere ve Mısır arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İngiltere ve Mısır'ın, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları içeren iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Bilal Acar   | 05.12.2020
İngiltere ve Mısır arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Sir Geoffrey Adams ile Mısır'ın Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Badr Abdelatty'in iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir anlaşma imzaladıkları belirtildi.

Anlaşmanın, Brexit geçiş sürecinden sonra İngiliz işletmelerinin Mısır pazarına sürekli erişim sağlamalarına ve iki ülke arasındaki yatırımı artırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunun kaydedildiği açıklamada, anlaşmanın ticaretin yanı sıra siyasi, sosyal ve kültürel bir çerçeve de sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşma sanayi ürünlerinde gümrüksüz ticareti, tarım ve balıkçılık alanlarında ticaretin serbestleşmesini sağlayacak. İki ülke arasındaki toplam mal ve hizmet üretimi 2019’da 3,5 milyar sterlin değerindeydi. Bunu genişletmeye çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, anlaşmanın iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü ve iş birliğinin önemli konular üzerine inşa edilmesindeki ortak tavrı yansıttığını ifade etti.

Raab, "Daha güçlü ticari bağlar, daha fazla yatırım, ekonomilerimizi büyütecek ve her iki ülkenin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinden kurtulmasına yardımcı olacaktır." İfadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss da İngiliz iş dünyasını destekleyen, önemli gelir sağlayacak ve Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmaya katkı sunacak anlaşmaları güvence altına alma kararlılığını sürdürdüklerini kaydetti.


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