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Dünya

İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans çalışanı greve gitme kararı aldı.

Zuhal Demirci   | 30.11.2022
İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

Londra

GMB sendikası, İngiltere ve Galler'de sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanlardan oluşan 10 binden fazla ambulans personelinin greve gitme yönünde oy kullandığını duyurdu.

Sendika, Noel'den önce olası grev tarihlerini görüşmek üzere ilerleyen günlerde toplanacağını bildirdi.

GMB Ulusal Sekreteri Rachel Harrison, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetinde hiç kimse grev eylemini hafife almıyor. Bugün alınan grev kararı ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hemşireler de greve gitmeye hazırlanıyor

Öte yandan İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de gelecek ay iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasınca yapılan açıklamada, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 ve 20 Aralık’ta iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı duyurulmuştu.

Hemşireleri temsil eden RCN’nin, ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.

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