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Dünya

İngiltere'de greve giden binlerce üniversite çalışanı yürüyüş düzenledi

İngiltere'de binlerce üniversite çalışanı, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grevin son gününde yürüyüş düzenledi.

Zuhal Demirci   | 30.11.2022
İngiltere'de greve giden binlerce üniversite çalışanı yürüyüş düzenledi

Londra

Başkent Londra'da binlerce üniversite çalışanı, 25 Kasım'da başlattıkları grevin son gününde King's Cross tren istasyonunda toplanarak, buradan Üniversiteler ve Kolejler İşverenler Derneğine yürüdü.

Ellerinde "Hepimiz ücret artışı hak ediyoruz", "Öğretmenler ve öğrenciler için mücadele ediyoruz", "Hep birlikte greve" yazılı pankartlar taşıyan öğretim üyeleri ve birçok üniversite personeli, hayat pahalılığı ile artan enflasyon karşısında "adil maaş artışı" çağrısında bulundu.

Üniversite çalışanlarının eylemine, çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de destek verdi.

70 bin üniversite çalışanı 3 günlük grev başlatmıştı

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 günlük grev kararı almıştı.

Ülke genelinde 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek vermişti.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, 2,5 milyon öğrencinin grevden etkilenebileceğini tahmin ettiklerini belirterek, bunu "yüksek öğrenim tarihindeki en büyük grev eylemi" şeklinde nitelendirmişti.

Grady, üniversite personelinin enflasyon karşısında maaşların erimesi ve emeklilik kesintilerinden bıktığını vurgulayarak, çalışanların endişeleri acilen ele alınmadığı takdirde gelecek yıl daha da büyük eylemlerin yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

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