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Dünya

İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi

İngiltere, 420'den fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Hasan Esen   | 04.02.2020
İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, İngiliz halkının güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu nedenle Çin'deki İngiliz vatandaşlarına koronavirüse maruz kalma risklerini en aza indirmek için mümkünse ülkeyi terk etmelerini öneriyoruz." ifadesini kullandı. 

Raab, salgının çıktığı Hubey eyaletinde bulunan ve tahliye edilmek isteyen İngiliz vatandaşlarına da "Bunu sağlamak için 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

Ölü sayısı 400'ü aştı

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

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