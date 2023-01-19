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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Hiçbir yere gitmiyoruz Bay (Vladimir) Putin. Uzun bir süre için buradayız. Ukrayna'nın yanındayız ve sizin yeniden bir hesaplama yapmanız gerekiyor." dedi.

Murat Temizer   | 19.01.2023
İngiltere Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek

Varşova

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı mücadelesinde desteklemek için 600 Brimstone füzesi daha göndereceklerini belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz Bay (Vladimir) Putin. Uzun bir süre için buradayız. Ukrayna'nın yanındayız ve sizin yeniden bir hesaplama yapmanız gerekiyor." dedi.

Wallace, Estonya'da bulunan Tapa askeri üssünde yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'yı terk etmesi ve uluslararası hukuka saygı duyması çağrısında bulundu.

Baltık ülkelerinin Rusya'ya karşı ön saflarda yer aldığını ifade eden Wallace, "Başkan Putin 24 Şubat'ta işgali başlattığında birtakım varsayımlarda bulundu. Birincisi; Ukraynalıların savaşmayacağı, ikincisi ise üstün ordusunun, düşündüğü gibi, herhangi bir direnişi hızla ezeceğiydi. Son olarak uluslararası toplumun birbirine bağlı kalmayacağını düşündü. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Wallace, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Başkan Putin bu yıl sıkılacağımıza güveniyorsa, yanılıyor. Bu yıl, gelecek yıl, sonraki yıl ve sonrası için plan yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya şimdiye kadar çok sayıda yardım gönderildiğini anımsatan Wallace, "Ayrıca Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi daha göndereceğimizi söyleyebilirim. Bu, Ukrayna'nın savaş alanına hakim olmasına yardım etmede inanılmaz derecede önemli olacak. Hiçbir yere gitmiyoruz Bay Putin. Uzun bir süre için buradayız. Ukrayna'nın yanındayız ve sizin yeniden bir hesaplama yapmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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