Dolar
18.90
Euro
20.20
Altın
1,849.93
ETH/USDT
1,574.40
BTC/USDT
22,462.00
BIST 100
5,392.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Millet İttifakını oluşturan parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor.
logo
Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya'nın uluslararası itibarının giderek azaldığını ve gelecek yıllarda da bu durumun değişmesinin muhtemel olmadığını belirterek, "Uzun vadede ve bir tür küresel makro konumlandırmada Rusya çoktan kaybetti." dedi.

Zuhal Demirci, Behlül Çetinkaya  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin başkenti Londra'da iktidardaki Muhafazakar Parti destekçisi "Conservative Home" adlı blok tarafından düzenlenen savunma ve güvenlik konulu konferansa katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Wallace, küresel güvenlik sorununa işaret ederek, dünyanın gelecek on veya yirmi yıl için daha güvensiz ve istikrarsız bir yer olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "Uzun vadede ve bir tür küresel makro konumlandırmada, Rusya çoktan kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası itibarının başlangıçta olduğundan çok daha az olduğunu söyleyen Wallace, mevcut Rus hükümetinin şu anki tutumuna devam ettiği sürece bu durumun gelecek birkaç yıl içinde değişmesinin muhtemel olmadığını bildirdi.

Bakan Wallace, "Biz sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız ve nihayetinde Rusya'nın Ukrayna'dan çıkarılacağını ve Rusya'nın, Ukrayna'nın güçlü bir konuma sahip olduğunu ve geleceğiyle ne yapmak istediğini seçebileceği bir tür müzakere pozisyonuna zorlanacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Wallace, savaş meydanında, "elektronik savaş"ın kullanımının önemine de dikkati çekerek, "Ukrayna'daki savaş, elektronik savaş kabiliyetiniz yoksa, aniden çok savunmasız hale gelebileceğinizi veya çok pahalı ekipmanlarınızın yanlış hedefte kullanılabileceğini gösterdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı

Benzer haberler

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya uzun vadede çoktan kaybetti

İngiltere'den gelerek memleketi Elbistan'da depremin yaralarını sarmaya çalışıyor

Ukrayna'nın Nikopol şehri sakinleri aylardır Rus saldırıları altında yaşıyor

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah yardımının devam edeceğini söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah yardımının devam edeceğini söyledi
İki Ukraynalı pilot ABD'de savaş uçakları eğitimi alıyor

İki Ukraynalı pilot ABD'de savaş uçakları eğitimi alıyor
Sırp lider Vucic: Ukrayna ve Rusya'ya tek bir silah ya da mühimmat satmadık

Sırp lider Vucic: Ukrayna ve Rusya'ya tek bir silah ya da mühimmat satmadık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet