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Dünya, Asrın felaketi

Sırbistan Ligi'ndeki Novi Pazar-Radnicki maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Sırbistan Süper Ligi'nde Novi Pazar ile Radnicki futbol takımları arasında oynanan maçta sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.

İsmail Özdemir  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Sırbistan Ligi'ndeki Novi Pazar-Radnicki maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı Fotoğraf: Davud Bihorac/AA

Novi Pazar

Sırbistan'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar'ın Şehir Stadyumu'nda oynanan maç öncesi bilet satışı yapılmadı ve taraftarlardan stada oyuncaklarla gelinmesi istendi.

Novi Pazar'ın taraftar grupları ve "Açık El" isimli yardım kuruluşunun organize ettiği etkinlikte taraftarlar stada peluş oyuncaklarla müsabakayı izlemeye geldi.

Maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, deprem bölgesindeki insanlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da karşılaşmayı izledi.

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