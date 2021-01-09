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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi.

Hasan Esen   | 09.01.2021
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu

Londra

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe ve Edinburgh Dükü, bugün Kovid-19 aşısı oldu." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde aşının Kraliçe ve eşinin kaldığı Windsor Kalesi'nde kraliyet doktoru tarafından yapıldığı belirtildi.

Sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapmaktan uzak duran Kraliçe'nin, yanlış anlaşılmaları ve aşıyla ilgili spekülasyonları önlemek için bu bilginin kamuyla paylaşılması gerektiğine karar verdiği yazıldı.

Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapılan ülkede 94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki eşi, yaşları nedeniyle öncelikli gruplar arasında yer alıyordu.

Pfizer/BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford/AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

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