Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.
Bakan Koca konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.