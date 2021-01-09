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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan   | 09.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Bakan Koca konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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