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Dünya

İngiltere’de monarşi karşıtı protesto düzenlendi

İngiltere’de monarşi karşıtları, İngiliz Milletler Topluluğu Günü’nde (Commonwealth Day) Kraliyet Ailesi’ni protesto etti.

Zuhal Demirci  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
İngiltere’de monarşi karşıtı protesto düzenlendi

İngiltere

İngiltere Kralı 3. Charles’ın, "İngiliz Milletler Topluluğu Günü" dolayısıyla başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde katılacağı tören öncesi kilisenin karşısında bir araya gelen göstericiler, monarşinin kaldırılması talebiyle protesto düzenledi.

"Republic (Cumhuriyet)" adlı monarşi karşıtı kampanya grubunun düzenlediği gösteriye katılanlar, ellerinde "Kraliyet Ailesi ırkçı", "Kraliyet'e son", "Kraliyet Ailesi'ni kovun" yazılı pankartlar taşıdı ve "Benim Kralım değil" sloganları attı.

"Monarşi, ülkenin markasına zarar veriyor"

Protestoya katılan "Republic" grubu Başkanı Graham Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler, hepimizin yurttaş olduğu ve kimsenin yasaların üzerinde olmadığı modern, özgür ve adil bir demokrasi olarak temsil edilmeliyiz." dedi.

Monarşinin aslında ülkenin markasına zarar verdiğini vurgulayan Smith, monarşinin, "İngiltere’yi tarihi olarak geçmişte kalmış" gibi gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Smith, "(6 Mayıs’ta yapılacak) taç giyme töreni yerine bir seçim yapmalıyız ve (İngiltere Kralı) Charles yerine bir seçim yapmalıyız." ifadesini kullandı.

"Devlet başkanımızı kendimiz seçebilmeliyiz"

Protestoya katılan grubun Kampanya Koordinatörü Ben Clinton da monarşiye karşı olmasının nedeninin "eşitlik" ilkesiyle ilgili olduğunu belirterek, "Temel bir demokraside devlet başkanımızı kendimiz seçebilme yeteneğine sahip olmalıyız." diye konuştu.

Clinton, İngiltere Kralı 3. Charles’ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenini de protesto edeceklerini kaydederek, bu tören için yapılacak büyük miktardaki harcamanın, ülkedeki hayat pahalılığıyla mücadele için kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Clinton, "Bir Kral'a sahip olmak artık çok eski moda." değerlendirmesinde bulundu.

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