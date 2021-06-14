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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Kimse Çin'le yeni bir soğuk savaş istemiyor

Zuhal Demirci   | 14.06.2021
İngiltere Başbakanı Johnson: Kimse Çin'le yeni bir soğuk savaş istemiyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'ya atıfta bulunarak, "Bugün masanın etrafındaki hiç kimsenin Çin'le yeni bir soğuk savaşa girmek istediğini düşünmüyorum." dedi.


Johnson, NATO Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, Doğu Asya ulusunun NATO için "yeni bir stratejik düşünce" haline geldiğini ancak aynı zamanda katılım için fırsatlar olacağını belirtti.

Boris Johnson, "Bugün masanın etrafındaki hiç kimsenin Çin'le yeni bir soğuk savaşa girmek istediğini düşünmüyorum." dedi.

Rusya'yla ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Johnson, ilişkilerin gelişeceğinden her zaman umutlu olduğunu ancak şimdiye kadar İngiltere açısından oldukça hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve için NATO karargahına gelişinde yaptığı açıklamada, "Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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