Dolar
8.65
Euro
10.16
Altın
1,776.89
ETH/USDT
2,945.90
BTC/USDT
42,496.00
BIST 100
1,398.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminin, Avustralya'nın Fransa'yla olan denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasıyla ilgili öfkesini aşması gerektiğini söyledi.

Hasan Esen   | 22.09.2021
İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

Londra

Johnson, Washington ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransızca kelimeler de kullanarak söylemek istediği şeyin, "dünyadaki en değerli dostlarından bazılarının tüm bunları anlaması ve kendisini rahat bırakması" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın temelde küresel güvenlik için bir adım olduğunu savunan Johnson, AUKUS anlaşması hakkında "Omuz omuza duran 3 fikirdaş müttefikin teknoloji paylaşımı için yeni bir ortaklık kurmasıdır." değerlendirmesini yaptı.


İngiliz Başbakanı, kimseyi itmeye çalışmadıklarını, örneğin anlaşmanın Çin'e karşı olmadığını, sadece bu 3 ülke arasındaki bağları ve dostluğu artırmak istediklerini öne sürdü.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor
Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

ABD'nin Avustralya'yla ittifakı derin ilişkilere dayanıyor

Türkiye'yi otel karantinası listesinden çıkaran İngiltere'den 3 ayda 200 bin turist bekleniyor

Fransız siyaset bilimci, denizaltı krizinde Macron'un ABD'ye karşı önlem alamayacağını belirtti

Fransız siyaset bilimci, denizaltı krizinde Macron'un ABD'ye karşı önlem alamayacağını belirtti
Fransız Bakan Bachelot-Narquin: İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir

Fransız Bakan Bachelot-Narquin: İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir
AB ile Avustralya arasında 'AUKUS' temasları sürüyor

AB ile Avustralya arasında 'AUKUS' temasları sürüyor