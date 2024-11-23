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Dünya

İngiltere, AB ile ilişkilerde yeni dönem için müzakereci arıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda hükümetin, yeni AB müzakerecisi istihdam edeceği bildirildi.

Zuhal Demirci  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İngiltere, AB ile ilişkilerde yeni dönem için müzakereci arıyor

Londra

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yıllık en az 153 bin sterlin (yaklaşık 6,7 milyon Türk lirası) maaşla istihdam edilecek yeni müzakereci, İngiltere'nin AB ile tüm ilişkilerinde temsilci olarak görev yapacak.

Kabine Ofisi tarafından ilan edilen görev, Başbakan Starmer ve AB ile ilişkilerden de sorumlu Kabine Ofisi Bakanı Nick Thomas-Symonds'a "ikili ilişkiler ve uluslararası ekonomik meseleler konularında birincil danışmanlık" olarak tanımlandı.

Müzakereci, Starmer adına görüşmelere katılacak ve İngiltere-AB ilişkilerinin temelini oluşturan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın gelecek yılki yenileme müzakerelerinden sorumlu olacak. Söz konusu görüşmeleri denetlemekten sorumlu bulunacak müzakereci, yıllık en az 153 bin sterlin maaş alacak.

Kabine Ofisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ana muhalefetten hükümete eleştiri

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yetkilileri ise yeni AB müzakerecisinin istihdam edilmesini, "Başbakan Starmer'ın, Brexit'i baltalamaya çalıştığının göstergesi" olarak yorumladı.

Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Muhafazakar Partinin İngiliz halkının iradesinin geri çevrilmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

İktidardaki İşçi Partisinden bir kaynak ise Patel'in iddialarını reddederek "AB'ye, Gümrük Birliği'ne, Tek Pazar'a veya serbest dolaşıma dönüş olmayacak." açıklamasında bulundu ve önceliklerinin ulusal çıkarlar doğrultusunda ticaret engellerini kaldırmak, insan kaçakçılığına karşı işbirliğini artırmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saldırganlığına" karşı müttefiklerle hareket etmek olduğunu belirtti.

İngiltere'den AB ile ilişkilerde yeni sayfa açma mesajı

Göreve geldikten sonra AB ile ilişkilerde yeni sayfa açmayı vadeden İngiltere Başbakanı Starmer, bu doğrultuda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Starmer, ayrıca temmuzda Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 4'üncü zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

Başbakan Starmer, geçen ay yaptığı açıklamada da ilişkilerin yeniden şekillendirilmesinin zorluklar barındırdığına işaret ederek, "eski müzakere yöntemlerinden uzaklaşıp daha yapıcı yaklaşım" benimsediklerini bildirmişti.

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