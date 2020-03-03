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Dünya, Koronavirüs

İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

İngiliz hükümetinin Kovid-19 eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 03.03.2020
İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

Londra

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı.

Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi.

İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği belirtildi.

Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere’de halihazırda 51 koronavirus vakası mevcut. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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