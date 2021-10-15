Dolar
9.22
Euro
10.68
Altın
1,772.87
ETH/USDT
3,813.60
BTC/USDT
60,099.00
BIST 100
1,404.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

İngiltere’nin Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, 'Yapacağımız şey, kasapların ve domuz kesiminde çalışanların mevsimlik işçi programı kapsamında altı aya kadar geçici olarak ülkeye gelmelerine izin vermek.' dedi.

Gökhan Kurtaran   | 15.10.2021
İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

Londra

İngiliz hükümeti, Noel öncesinde domuz kesimi için 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini bildirildi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice yaptığı açıklamada, Noel öncesinde artan et talebinin karşılanması için domuz kesiminin yapıldığı mezbahalarda çalıştırılmak üzere 800 yabancı kasap için çalışma vizesi verileceğini belirtti.

Eustice, “Yapacağımız şey, kasapların ve domuz kesiminde çalışanların mevsimlik işçi programı kapsamında altı aya kadar geçici olarak ülkeye gelmelerine izin vermek. Bu izni vermek, şu anda çiftliklerdeki domuz birikimiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Eustice, İngiltere’de domuz besiciliği ve kesiminde çalışan çok sayıda AB vatandaşının salgın nedeniyle ülkelerine gittiğini bir daha İngiltere’ye dönmediğini belirtti.

İngiliz Ulusal Domuz Besiciliği Derneği'nin verilerine göre, ülkede kesilmeyi bekleyen domuz sayısı yaklaşık 120 bin seviyesinde.

Ülkede, Brexit sonrasında, yeterli kalifiye elaman bulunmaması nedeniyle başta nakliye olmak üzere birçok sektörde tedarik ve üretim sorunu yaşanıyor.

Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede ithalatı yapılan ürünlerin şimdiden limanlarda birikmeye başladığı, lojistik dağıtımın etkin şekilde yapılamadığı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerler ile dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini belirtmişti.

ONS verilerine göre, geçen 2 hafta boyunca ülkedeki her 6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine, tüketicilerin yüzde 25'i ise gıda dışındaki ürünleri ulaşamamıştı.

İngiliz Petrol Perakendecileri Derneği'nin (PRA) 12 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre de başkent Londra ve ülkenin güneydoğu bölgesinde yer alan benzin istasyonlarının yüzde 10'unda akaryakıt bulunmuyor.

İngiliz hükümeti, geçen ay, yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

Benzer haberler

İngiliz hükümeti 'ağır araç sürücüleri için sefer kısıtlamasını' kaldıracak

İngiliz hükümeti 'ağır araç sürücüleri için sefer kısıtlamasını' kaldıracak

İngiliz hükümeti 800 kasap için geçici vize verecek

G7'den küresel tedarik zinciri baskısına karşı iş birliği mesajı

İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti

İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti
S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek

S&P: Yükselen enerji fiyatları, gelişen piyasalardaki merkez bankalarının sabrını test edecek
İngiliz limanında konteynerler birikiyor

İngiliz limanında konteynerler birikiyor